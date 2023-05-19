أستاذ مناهج: الحوار الوطني سيناقش كل تحديات التعليم لأنها قضية أمن قومي

أكد الدكتور محسن فراج أستاذ المناهج وطرق التدريس بكلية التربية بجامعة عين شمس، أن وجود أولوية للتعليم كقضية أمن قومي في الحوار الوطني شيء جيد جدا، حيث جرى تخصيص لجنة للتعليم في المحور المجتمعي.

وأضاف «فراج»، خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وجومانا ماهر، أنّ التعليم يواجه تحديات كثيرة في مصر حيث يتراجع عن مستويات التنافسية العالمية، ولكن مصر تقدمت عدة مراكز في السنوات الأخيرة، مشددًا على أن طموحات المجتمع المصري تجاه التعليم أكبر من ذلك بكثير.

وتابع أستاذ المناهج وطرق التدريس بكلية التربية في جامعة عين شمس، أنّ التعليم يواجه تحديات كثيرة لا تخفى على أحد، إذ إن المجتمع المصري يدرك وجود مشكلات وصعوبات في التعليم يجب منحها أولوية وأهمية في أجندة الحوار الوطني، والأسبوع المقبل سيشهد عقد جلستين للتعليم قبل الجامعي يوم الثلاثاء المقبل، وذلك في إطار السعي إلى ربط التعليم بسوق العمل مباشرة لتخريج كوادر تنهض بالبلاد اقتصاديا.