توسيع نطاق التعاون بين مصر للطيران للصيانة والشركات العربية والإفريقية

انتهت شركة مصر للطيران للصيانة من أعمال صيانة وعمرة الطائرات لعدد من شركات الطيران الإفريقية والعربية، وذلك في إطار توجهات الدولة المصرية نحو تعميق العلاقات مع الدول العربية والافريقية الشقيقة وبناءً على توجيهات الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني بالتوسع في التعاون بمختلف قطاعات الطيران المدني مع الجهات والمنظمات الدولية وشركات الطيران العالمية.

وأكد المهندس يحي زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران في تصريحات صحفية اليوم، ضرورة الاهتمام بتوطيد أواصر التعاون بين شركة مصر للطيران وشركات دول القارة السمراء والدول العربية الشقيقة وعقد العديد من الشراكات الاقتصادية بما يتوافق مع استراتيجية الشركة للوصول إلى أسواق جديدة عالميا وجذب مزيدا من العملاء.

ومن جهته أشار المهندس وليد الخفيف رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية أن الشركة قامت بتوسيع نطاق التعاون الفني مع شركات الطيران بمنطقة الشرق الأوسط وافريقيا.

4 طائرات تابعة لشركة طيران سعودية

واوضح «الخفيف»، أن هناجر الشركة استقبلت 4 طائرات تابعة لشركة FlyNas السعودية من طراز أيرباص A320 لتنفيذ كشوفات إعادة تسليم الطائرات إلى الجهات المؤجرة، كما أجرت الأطقم الفنية للشركة كشف صيانة ثقيلة لطائرة شركة Fly Baghdad العراقية من طراز بوينج B737-900 والتي تم إعادة دهانها أيضاً بشعار الشركة العراقية.

وأضاف ان الشركة تقوم حاليا بتنفيذ عَمرة عدد 2 محرك تابعة للخطوط الجوية العراقية بمجمع ورش إصلاح وتعمير المحركات بالقاهرة من طراز CFM56-7B المستخدم علي طائرات طراز بوينج B737-800 وتم إصلاح محركين من طراز رولز رويس RR Trent 700 لشركة الطيران الأردنية Jordan Aviation المثبتين على طائرتين من طراز A330 بالإضافة الى تنفيذ كشف صيانة دورية ثقيلة بهناجر شركة مصر للطيران للصيانة بالقاهرة، فيما تم دهان طائرة Sky One الإمارتية من طراز بوينج B737-700 وإجراء كشف صيانة ثقيلة لطائرة أخرى من طراز أيرباص A300-600 ودهانها بشعار الشركة.

تقديم خدمات الدعم الفني واعمال الصيانة اليومية

وأشار إلى أن شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية نجحت في التعاقد على تقديم خدمات الدعم الفني وأعمال الصيانة اليومية الخفيفة لرحلات الخطوط الجوية الملكية المغربية بالقاهرة في خطوة جديدة لدعم أواصر التعاون مع شركات الطيران العربية الشقيقة في مختلف مجالات صيانة وتعمير الطائرات ومحركات ووحدات الطائرات.

ولفت إلى أن الشركة تواصل جهودها في تقديم الدعم الفني وأعمال الصيانة للعديد من الشركات الأفريقية حيث استقبلت هناجر الشركة أولى طائرات شركة Rwanda Air الناقل الوطني لدولة روندا لتقديم خدمة الصيانة الثقيلة لطائراتها من طراز B737-800 كبداية لسلسلة تعاون بين الشركتين.

وأوضح أن شركة مصر للطيران للصيانة الجوية أنهت أعمال صيانة ثقيلة لعدد طائرتين من طراز A330 تابعتين لشركة الخطوط الجوية التونسية Tunisair خلال الربع الأول من عام 2023 وجاري تنفيذ كشف عمرة كاملة لطائرة اخري من طراز A320 بهناجر مصر للطيران للصيانة والاعمال الفنية بالقاهرة.

ونوه إلى أن طائرة الخطوط الجوية الليبية من طراز A330 تجري أعمال صيانة مختلفة داخل هناجر الشركة، كما أجرت طائرة تابعة لشركة Alpha السودانية من طراز بوينج B737 classic كشف صيانة ثقيلة بهناجر الشركة، ويتم حاليا تنفيذ كشف صيانة ثقيلة لطائرة تابعة لشركة SouthWind التركية من طراز بوينج B777-200 بهناجر الشركة، بالإضافة إلى خدمة أسطول شركة مصر للطيران بالقاهرة والمحطات الداخلية والخارجية وكذا العديد من شركات الطيران المصرية.