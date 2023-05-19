انتداب المعمل الكميائي لفحص حريق مركب نيلية في الزمالك

قررت النيابة العامة انتداب المعمل الكميائي لمعاينة آثار حريق مركب نيلية في الزمالك، بعد أن شبت النيران فيها قبل صلاة الجمعة.

وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من السيطرة على الحريق وإخماده، قبل أن يحدث أضرار بالغة في المركب وتبتلعها المياه.

النيابة تستعلم عن ملف مركب الزمالك

وكلفت النيابة العامة المباحث بإعداد تحرياتها لبيان أسباب الحريق، واستدعت النيابة مالك المركب لسماع أقواله، وكذلك طلبت النيابة العامة معرفة موقف المركب قانونًا من شرطة المسطحات المائية والبيئة، أي ملف المركب والموافقات التي حصل عليها من أجل السير.

السيطرة على حريق مركب نيلية

وكانت قوات الإنقاذ النهري تمكنت من السيطرة على حريق شب داخل مركب نيلية في الزمالك قبل صلاة الجمعة، ولم يسفر عن حدوث وفيات، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة.