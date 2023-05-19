إعادة امتحان الدراسات الاجتماعية للشهادة الإعدادية في الدقهلية غدا

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، أنّ إعادة امتحان مادة الدراسات الاجتماعية للشهادة الإعدادية بالمحافظة سيكون غدًا السبت، بعد إلغاء الامتحان الخميس الماضي، بسبب تسريبه، مما أدى إلى تأجيل ظهور نتيجة صفوف النقل التي من المقرر إعلانها بداية من الأحد المقبل، بالإضافة إلى توزيع أرقام جلوس الثانوية العامة في اليوم نفسه، واستلام الطلاب لأرقام الجلوس بدءًا من الاثنين المقبل.

إجراءات رادعة بشأن تسريب امتحان الشهادة الإعدادية

ووفقًا لبيان مديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية، بشأن تسريب الامتحان وإعادته غدًا السبت، اتخذ ناصر شعبان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، إجراءات رادعة وحاسمة بتحويل المتسببين في تسريب امتحان مادة الدراسات الاجتماعية للشؤون القانونية، ووقفهم عن العمل ثلاثة أشهر وإحالتهم إلى المحامي العام لاتخاذ جميع الإجراءات القانونية طبقًا لقانون تجريم الغش، كما تقرر إلغاء الامتحان اليوم الخميس، وتأجيله إلى السبت 20 مايو، وذلك لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية.

125 ألف طالب يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية

وبلغ عدد الطلاب الذين أدوا امتحانات الشهادة الإعدادية، 125 ألفًا و509 طلاب وطالبات على مستوى لجان محافظة الدقهلية، البالغ عددها 583 لجنة على مستوى المحافظة.