«الأورمان»: تسليم مشاريع تمكين اقتصادي للأسر الأولى بالرعاية في الدقهلية

شاركت جمعية الأورمان ومديرية التضامن الاجتماعي في محافظة الدقهلية بقيادة الدكتور وائل عبدالعزيز وكيل الوزارة، في دعم 2790 أسرة على مدار أكثر من 10 سنوات بجميع مراكز المحافظة، وذلك من خلال تسليم مشاريع تمكين اقتصادي.

مشورعات تمكين اقتصادي في الدقهلية

وبحسب بيان صحفي أصدرته جمعية الأورمان، تنوعت مشروعات التمكين الاقتصادي ما بين «بقالة وخضروات وفواكه - صالون حلاقة - وبيع قطع غيار وإصلاح موتسيكلات وترسيكلات، وغيرها» للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا.

التعاون بين محافظة الدقهلية وجمعية الأورمان

يأتي ذلك في إطار التعاون الدائم والوثيق بين محافظة الدقهلية وجمعية الأورمان، وانطلاقا من الحرص على الاهتمام بالنهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا من أبناء المحافظة وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية ورفع المعاناة عن كاهلهم تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

رفع شعار نعم للمشروعات الحرفية

وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن الجمعية ومنذ تأسيسها الهدف الرئيسي الذي تسعى لتحقيقه هو التنمية المستدامة ورفع شعار نعم للمشروعات الحرفية، حيث تتقبل الجمعية جميع أفكار المشروعات وتنفذها للمحتاج على الوجه الذى يمنحه كل وسائل العمل والربح، وتتنوع هذه المشروعات ما بين المحلات التجارية وورش النجارة او الحياكة او الحدادة، فضلا عن توفير رؤوس المواشي لمن يرغب في ذلك.

واوضح شعبان، أن الهدف من توزيع المشاريع في الدقهلية التخفيف عن كاهل المواطنين بالتجمعات الأكثر احتياجًا في الريف والمناطق العشوائية في الحضر والتنمية الشاملة للمجتمعات الريفية الأكثر احتياجًا بهدف القضاء على الفقر متعدد الأبعاد لتوفير حياة كريمة مستدامة للمواطنين على مستوى المحافظة.