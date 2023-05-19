الداخلية تنظم دورات تدريبية للكوادر العاملة بمراكز الإصلاح والتأهيل

واصل قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية، تنظيم دورات تدريبية للكوادر العاملة بمراكز الإصلاح والتأهيل وذلك في مجال تقديم خدمات المشورة الطبية وإجراء الفحص بصورة طوعية وسرية لفيروس نقص المناعة البشرى حيث شارك في الدورة 19 مُتدربا من الضباط والأفراد والمدنيين العاملين بقطاع الحماية المجتمعية خلال الفترة من 15-17/5/2023.

ويأتي تنظيم تلك الدورات استمرارا للدور الرائد الذى يضطلع به قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية من خلال التنسيق مع البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز بوزارة الصحة ومكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا وذلك بشأن دعم خدمات الوقاية من الإصابة بفيروسات سي وبي ونقص المناعة البشرى والرعاية والدعم والعلاج للمتعايشين مع الفيروس، فضلاً عن إنشاء عدد 10 مراكز داخل مراكز الإصلاح والتأهيل للفحص والمشورة للوقاية من مرض الإيدز والفيروسات الكبدية C–B، وفى ختام فعاليات الدورة تم تكريم عدد من المشاركين بمنحهم شهادات تقدير.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على تقديم كافة أوجه الرعاية الصحية المتميزة لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل.