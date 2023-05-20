تعديل تركيب قطارات على خطوط «القاهرة- الإسكندرية».. تبدأ عمل من اليوم 

قررت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تعديل تركيب بعض القطارات على خطين بالوجه البحري، وهما: خط «القاهرة- منوف- الإسكندرية» والعكس، وخط «بشتيل- إيتاي البارود- الإسكندرية» والعكس، بتزويدهم بـ8 عربات تهوية ديناميكية، بدلاً من عربات تحيا مصر، اعتبارا من اليوم السبت.

واستمرارًا لسلسلة خدماتها المقدمة لجمهور القراء تستعرض «الوطن» القطارات المعدل تركيبها، ومواعيدها، التي جاءت على النحو التالي، حسبما أعلنتها الهيئة القومية لسكك حديد مصر:

القطارات المعدل تركيبها يبدأ عملها اليوم

وتعمل القطارات المعدل تركيبها بنفس جداولهم الحالية وبياناتهم تأتي على النحو التالي:

- تعديل تركيب قطار 119 اكسبريس، «القاهرة- منوف- الإسكندرية»، بتركيب 8 عربات تهوية ديناميكية، وبنفس جدوله الحالي.

- تعديل تركيب قطار 688 اكسبريس، «الإسكندرية، إيتاى البارود، بشتيل» بتركيب 8 عربات تهوية ديناميكية وبنفس جدوله الحالي.

- تعديل تركيب قطار 697 ركاب، «بشتيل- وردان» بتركيب 8 عربات تهوية ديناميكية، وبنفس جدوله الحالي.

وبدءًا من الأحد 21-5-2023، يتم تعديل تركيب قطارين على خط الإسكندرية على النحو التالي:

- تعديل تركيب قطار 661 اكسبريس، «وردان- إيتاى البارود- الإسكندرية» بتركيب 8 عربات تهوية ديناميكية وبنفس جدوله الحالي.

- تعديل تركيب قطار 118 إكسبريس، «الإسكندرية- منوف- القاهرة» بتركيب 8 عربات تهوية ديناميكية وبنفس جدوله الحالي.

ويأتي تعديل تركيب القطارات ضمن التحديث المستمر بكافة قطاعات الهيئة وخاصة الوحدات المتحركة، لتقديم أفضل خدمة لجهور الركاب.