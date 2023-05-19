ضبط تاجري مخدرات بحوزتهما كمية كبيرة من الحشيش والآيس بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط سائق يقيم بمحافظة الشرقية حال استقلاله سيارة قيادته بدائرة قسم شرطة الشروق، وبحوزته 17 كيس من مخدر الحشيش تزن 1,700 كيلو جرام، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة.

كما تم ضبط أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية حال تواجده بالمنطقة محل سكنه، وعُثر بحوزته على 13 كيسا من مخدر الحشيش تزن 1,300 كيلو جرام ومبلغ مالي وهاتف محمول، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي من متحصلات البيع، والهاتف لتسهيل الاتصال بعملائه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.