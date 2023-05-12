موعد صلاة الجمعة في المحافظات.. القاهرة 12:51 ظهرا

أعلنت الهيئة العامة للمساحة المصرية، موعد صلاة الجمعة اليوم الموافق 12 مايو 2023، عبر موقعها الرسمي، حيث تغيرت كل مواعيد الصلوات بعد تطبيق التوقيت الصيفي في مصر، فضلاً عن فرو التوقيت من محافظة إلى أخري.

وضمن خدماتها المقدمة لجمهور القراء تستعرض «الوطن»، موعد صلاة الجمعة اليوم 12 مايو 2023، وفق ما هو معلن عبر الموقع الرسمي لهيئة المساحة المصرية، وهي كالتالي:

موعد صلاة الجمعة اليوم 12 مايو

موعد صلاة الجمعة في القاهرة الساعة 12:51 ظهرًا.

موعد صلاة الجمعة في الإسكندرية الساعة 12:56 ظهرا.

موعد صلاة الجمعة في طنطا الساعة 12:52 ظهرا.

موعد صلاة الجمعة في الجيزة الساعة 12:52 ظهرا.

موعد صلاة الجمعة في مطروح

موعد صلاة الجمعة في مرسى مطروح الساعة 01:07 ظهرا.

موعد صلاة الجمعة في أسيوط الساعة 12:52 ظهرا.

موعد صلاة الجمعة في أسوان 12:45 ظهرا.

موعد صلاة الجمعة في قنا الساعة 12.45 ظهرا.

موعد صلاة الجمعة في سوهاج الساعة 12:50 ظهرا.

موعد صلاة الجمعة في كفر الشيخ الساعة 12:53 ظهرا.

موعد صلاة الجمعة في الشرقية الساعة 12:51 ظهرًا.

موعد صلاة الجمعة اليوم في الفشن الجديدة الساعة 12:53 ظهرًا.

موعد صلاة الجمعة في العلمين الساعة 01:01 ظهرا.

موعد صلاة الجمعة في العاصمة الإدارية الساعة 12:50 ظهرا.

موعد صلاة الجمعة في المنيا الساعة 12:53 ظهرًا.

موعد صلاة الجمعة في الدقهلية الساعة 12:51 ظهرًا.

موعد صلاة الجمعة في الأقصر 12:46 ظهرا.

موعد صلاة الجمعة في السويس الساعة 12:46 ظهرا.

موعد صلاة الجمعة في المنوفية الساعة 12:53 ظهرًا.

موعد صلاة الجمعة في رشيد الساعة 12:40 ظهرًا.