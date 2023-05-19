إبحار 58 مركب صيد بالبرلس.. وهدوء الأمواج بالسواحل الشمالية

أكد حمدي شرابي، رئيس جمعية الصيد الآلي بالبرلس بمحافظة كفر الشيخ، أنّ 58 مركب صيد كبيرة، أقلعت اليوم الجمعة، داخل مياه البحر الأبيض المتوسط بسواحل البرلس، موضحًا أنّ حركة الأمواج في معدلاتها الطبيعية، الأمر الذي سوف يسمح بتحرك وإقلاع عدد من مراكب الصيد على مدار اليوم.

إبحار مراكب الصيد القنار

وأوضح «شرابي» لـ«الوطن»، أنّ مراكب الصيد التي أبحرت اليوم الجمعة، كان بينها إبحار 18 مركب صيد من نوع «القنار»، التي تبحر لمدة 9 أيام، ثم تعود لسواحل البرلس مرة أخرى، لافتًا إلى أنّ تلك المراكب على متنها نحو 11 صيادًا من العاملين عليها في عرض البحر المتوسط.

حالة الطقس في كفر الشيخ اليوم الجمعة

يذكر أنّ هيئة الأرصاد الجوية المصرية، أعلنت سرعة الرياح اليوم الجمعة في محافظة كفر الشيخ، التي بلغت نحو 14 كم/ساعة، وأنّ فرص سقوط الأمطار 0%، وكذلك الرطوبة بلغت 36%، بينما سجلت درجة الحرارة العظمى 28 درجة مئوية، والصغرى 15 درجة مئوية.