نيفين مسعد: الاتجاه العام في الحوار الوطني يرفض التمييز بكل أشكاله

أكدت الدكتورة نيفين مسعد مقرر لجنة حقوق الإنسان بالحوار الوطني، أنّ المحور المجتمعي يشتبك بقضية مكافحة التمييز، بالإضافة إلى قانون الوصاية على المال الذي يرتبط بمكافحة التمييز ارتباطا شديدا.

أهم ملفات المحور السياسي

وأضافت خلال حوارها ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وجومانا ماهر: «في المحور السياسي كانت مكافحة التمييز أول ما ناقشناه، حيث يعتبر ملفا كبيرا جدا له أبعادا مختلفة مثل اللغة والدين والاتجاه السياسي والطبقة والمسكن والنوع».

اتجاه عام إيجابي في الحوار الوطني

وتابعت مسعد مقرر لجنة حقوق الإنسان: «من حسن الحظ أن الاتجاه العام السائد في الحوار الوطني ضد التمييز، وتم الاستشهاد في هذا السياق بآيات من القرآن الكريم والإنجيل للتأكيد على رفض التمييز، كان هناك بعض التخوفات بخصوص أن تفتح مناقشة عدم التمييز الباب للخروج عن إطار المجتمع المصري، ولكن الاتجاه العام كان يصب في إطار ضبط الممارسات التمييزية، وبخاصة أنها تتم دون وعي».