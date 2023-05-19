ضبط 32 طن قمح قبل تهريبها وبيعها بالسوق السوداء في الشرقية

ضبطت مديرية التموين بمحافظة الشرقية، 32 طنًا و230 كيلو قمح محلي، قبل تهريبها وبيعها بالسوق السوداء في نطاق مركز ههيا.

وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، كلف بتشديد الرقابة على توريد القمح المحلي للشون المخصصة لذلك لموسم حصاد عام 2023، وجرى شن حملة من إدارة تموين ههيا برئاسة محمد اﻷلفي مدير الإدارة، ومديرية التموين بقيادة محمد سعد مدير عام الرقابة التموينية، بمشاركة مباحث التموين بقيادة العميد محسن القلش والعقيد ضياء سعيد.

ضبط 32 طن قمح محلي قبل بيعه بالسوق السوداء

وأسفرت الحملة عن ضبط كمية من القمح المحلي موسم حصاد 2023، مقدارها 32 طنًا و230 كيلوجرامًا مجمعة ومخزنة دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهات المختصة في مخزن غير مرخص، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 7789 لسنة 2023 جنح ههيا، وجرى نقل الكمية المضبوطة بسيارات إلى شونة العواسجة للتحفظ عليها لحين صدور قرار النيابة العامة بشأنها.

إحكام الرقابة على صوامع وشون توريد القمح المحلي

وكلف محافظ الشرقية، فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين، بإحكام الرقابة والسيطرة على صوامع وشون توريد القمح المحلي، بالتنسيق مع مديرية الزراعة وهيئة سلامة الغذاء والرقابة على الصادرات، للتأكد من انتظام عملية استلام القمح المحلي من المزارعين، تزامنًا مع موسم حصاد القمح بالمحافظة، باعتباره سلعة استراتيجية ويمثل الأمن الغذائي للمواطنين.