أسماء أبو اليزيد تحتفل مع خطيبها بالرقص والغناء (فيديو)

احتفلت الفنانة أسماء أبو اليزيد بخطبتها على محمد الخطيب، مدرب اللياقة البدنية، داخل أحد أماكن السهر، بحضور عددٍ محدود من أصدقائها المقربين.

ورقصت أسماء أبو اليزيد مع خطيبها على نغمات أغنية «أنا العريس» التي قدّمها الفنان أكرم حسني ضمن أحداث مسلسل «مكتوب عليا»، الذي عُرض في سباق دراما رمضان، قبل الماضي، إذ بدت ملامح السعادة على العروسين.

أسماء أبواليزيد تعلن خطوبتها

وأكدت أسماء أبو اليزيد خبر خطبتها، مساء الأحد الماضي، عبر حسابها الرسمي بتطبيق تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام»، حيث نشرت صورًا من حفل الخطوبة، وتلقت سيلًا من التهاني من أصدقائها داخل الوسط الفني.

أسماء أبواليزيد تشارك في «الدعوة عامة»

كانت آخر أعمال الفنانة أسماء أبو اليزيد مشاركتها في بطولة فيلم «الدعوة عامة»، الذي عُرض في العام الماضي، ولم يحالفه النجاح عند طرحه بدور العرض السينمائي، حيث شاركها بطولة الفيلم كل من محمد عبدالرحمن، سوسن بدر، أحمد الفيشاوي، دينا وكوكبة من النجوم، من تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي، ومن إخراج وائل فرج.