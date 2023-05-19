غلق طريق 26 يوليو كليا لمدة يومن بسبب أعمال المونوريل.. اعرف البدائل

أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة الغلق الكلي لطريق 26 يوليو الرئيسي بداية من منطقة ميت عقبة حتى أعلى نفق وادى النيل، ذلك تزامنا مع تنفيذ الأعمال الخاصة بمشروع المونوريل خط «وادى النيل بالمهندسين –مدينة 6 أكتوبر» بالجيزة، بين الطريق الرئيسي وطريق الخدمة لمحور 26 يوليو بالاتجاه القادم من ميدان لبنان ومدينة 6 أكتوبر اتجاه مناطق نادي الزمالك وكوبري 15مايو.

ويستلزم إجراء بعض التحويلات المرورية على النحو التالي:

حركة المركبات القادمة من محور 26 يوليو بالاتجاه القادم من ميدان لبنان ومدينة 6 أكتوبر وترغب بالسير اتجاه كوبرى 15مايو ومناطق المهندسين تقوم بالدخول يمينا إلى طريق الخدمة بمحور 26 يوليو.

استكمال السير بطريق الخدمة حتى تجاوز منطقة الأعمال والعودة مرة أخرى إلى طريق 26 يوليو الرئيسي اتجاه كوبري 15 مايو ومناطق المهندسين وذلك لمدة يومين اعتبارا من الساعة 12 صباحا يوم السبت الموافق 20/5/2023 وحتى الساعة 5 صباحا يوم الأحد الموافق 21/5/2023.

ومن جهتها، تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.