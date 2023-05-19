غلق طريق 26 يوليو كليا غدا ولمدة يومين لتنفيذ أعمال المونوريل

أعلنت محافظة الجيزة غلق طريق 26 يوليو كليًّا أمام حركة المرور، لمدة يومين ابتداء من الـ12 صباح غدٍ السبت وحتى الخامسة صباح الأحد، بداية من منطقة ميت عقبة حتى أعلى نفق وادي النيل؛ لتنفيذ الأعمال التحضيرية لتسليم موقع أعمال محطة مونوريل «وادي النيل».

يأتي ذلك في ضوء تنفيذ الأعمال الإنشائية لمشروع مونوريل خط طراد النيل بالمهندسين - 6 أكتوبر، ورفع كفاءة الطبقة الإسفلتية للمنطقة بين الطريق الرئيسي وطريق الخدمة لمحور 26 يوليو بالاتجاه القادم من ميدان لبنان، ومدينة 6 أكتوبر، باتجاه مناطق نادي الزمالك وكوبري 15 مايو.

المتابعة الميدانية للأعمال

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رئيس حي العجوزة بالمتابعة الميدانية للأعمال، والتنسيق مع الجهات المنفذة للمشروع لإزالة أي معوقات للانتهاء وفقًا للمواعيد المحددة، مشيرا إلى أنّ الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة، نفذت التحويلة المرورية الآتية:

التحويلات المرورية خلال فترة الغلق

أولا: حركة المركبات القادمة من محور 26 يوليو بالاتجاه القادم من ميدان لبنان، ومدينة 6 أكتوبر وترغب في السير اتجاه كوبري 15 مايو، ومناطق المهندسين تقوم بالدخول يمينا إلى طريق الخدمة بمحور 26 يوليو.

- استكمال السير بطريق الخدمة حتى تجاوز منطقة الأعمال والعودة مرة أخرى الى طريق 26 يوليو الرئيسي اتجاه كوبري 15 مايو، ومناطق المهندسين.

تعيين الخدمات المرورية اللازمة

وتشير محافظة الجيزة بأنّ الإدارة العامة لمرور الجيزة عيّنت الخدمات المرورية اللازمة في محيط منطقة الأعمال؛ لضمان تحقيق السيولة المرورية اللازمة.