محافظ الجيزة: رصف وتطوير 5 شوارع حيوية ومتفرعاتها بالبدرشين

تواصل أجهزة محافظة الجيزة، بالمدن والأحياء والمراكز التابعة لها، أعمال رصف وتطوير لعدد من الشوارع الحيوية، لتسهيل حركة سير المواطنين ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري 2022/2023.

وتابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، مجهودات مركز ومدينة البدرشين في إنجاز مشروعات الخطة ورصف وتطوير 5 شوارع حيوية بتكلفة 22 مليون جنيه، وبأطوال إجمالية تصل إلى 4,7 كم.

رصف وتطوير شارع الجمهورية

وأشار محافظ الجيزة في تصريحات صحفية، إلي أنّ الشوارع التي جرى تطويرها، شملت رصف وتطوير شارع الجمهورية بمتفرعاته، بطول 1 كم وبعرض نحو 14 مترًا، ورصف وتطوير شارع صيدناوي بمتفرعاته بطول 900 متر وعرض متوسط 12 مترًا.

كما جرى رصف وتطوير شارع عمرو بن العاص (شارع مستشفى البدرشين ) بتفرعاته بطول 1 كم وعرض متوسط 12 مترًا، ورصف وتطوير شارع المنتزه (شارع الإدارة الصحية) بطول 400 متر وعرض متوسط 10 أمتار، بالإضافة إلى استكمال أعمال رصف شارع عباس عناني بطول 1400 متر بعرض متوسط 18 مترًا.

دعم الطريق بأعمدة الإنارة

وأكد محافظ الجيزة في البيان، أنّ الأعمال شملت رصف طبقة الطريق وإنشاء أرصفة للمشاة ودعم الطريق بأعمدة الإنارة، ومراجعة خطوط التنظيم وإزالة كافة التعديات الموجودة بالطرق، للاستفادة من توسعة الشوارع، وتحقيق السيولة المرورية المطلوبة.