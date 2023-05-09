تحويلات مرورية لاستكمال تنفيذ الأعمال الخاصة بمشروع المونوريل بالقاهرة

أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة، تعيين خدمات مرورية لازمة لمواجهة أي كثافات متوقعة، وتسيير حركة المرور، تزامناً مع استكمال تنفيذ الأعمال الخاصة بمشروع المونوريل بمحور شينزو آبي في اتجاه طريق السويس ومناطق مدينة نصر.

تحويلات مرورية

وذكرت الإدارة، أن تنفيذ الأعمال يتطلب تنفيذ الغلق الكلي لمحور شينزو آبي المتجه لطريق السويس، في الوصلة قبل كوبري «سبيل المؤمنين» حتى بعد الكوبري، ومن ثم يستلزم الأمر إجراء بعض التحويلات المرورية على النحو التالى:

- المتجه لطريق السويس من محور شينزو آبى يسلك يميناً طريق الخدمة، فيما قبل أسفل كوبري «سبيل المؤمنين»، واستكمال سير المركبات بطريق الخدمة، فيساراً في اتجاه محور شينزو آبي مرة أخرى في اتجاه طريق السويس.

مدة تنفيذ الأعمال

وأعلنت إدارة المرور مدة تنفيذ الأعمال، حيث تبدأ من اليوم الثلاثاء، ولمدة 12 يوما ليلاً ونهاراً.

ومن جانبها، تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة، والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة، لضمان أمن وسلامة المواطنين.