غرفة السياحة: أسعار برامج العمرة هذا العام انخفضت 40% عن الموسم الماضي

قال أحمد وحيد، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالدلتا التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن الإحصاءات الخاصة بموسم العمرة لهذا العام والذي انتهى رسميا اليوم، تثبت أن أسعار برامج العمرة هذا العام إنخفضت بنسبة تتراوح من 35 إلى 40% بالمقارنة بالعام الماضى، وذلك بقياس أسعار صرف الريال السعودى أمام الجنيه العام الحالى والماضى، وأيضا أسعار الفنادق بمكة والمدينة وتذاكر الطيران خلال العامين.

%85 من المعتمرين هذا العام اختاروا البرامج الإقتصادية

وأضاف لـ«الوطن» أن أسعار برامج العمرة لهذا العام كانت أقل من العام الماضي، لافتا إلى أن أسعار العمرة خلال موسم العمرة للعام الهجرى الحالى 1444 بدأت من نحو 25 ألف جنيه، موضحا أن أكثر من 85% من المواطنين الذين سافروا لأداء العمرة هذا العام اختاروا برامج العمرة الإقتصادية.

موسم العمرة لهذا العام مر دون أي مشاكل تذكر

وأشار عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالدلتا، إلى أن موسم العمرة هذا العام لم يشهد أي مشكلات كبيرة على الإطلاق، موضحا أن البوابة المصرية للعمرة كان لها دور كبير فى نجاح موسم العمرة هذا العام وعدم وجود أي تكدس للمعتمرين المصريين بالمطارات المصرية أو السعودية، وأن شركات السياحة المنظمة لبرامج العمرة هذا العام وعددها نحو 1923 شركة أبلت بلاء جيدا فى التنظيم بشهادة المعتمرين المصريين.