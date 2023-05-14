محافظ بني سويف لمتضرري حريق المعرض التجاري: لن ندخر جهدا للتخفيف عنكم

استقبل الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بمكتبه اليوم عدداً من متضرري حريق المعرض التجاري الخاص بشارع بورسعيد بمنطقة الإبراهيمية، الذي تعرض لحريق وتمت السيطرة عليه دون خسائر في الأرواح، لاطلاعهم بالإجراءات الجاري تنفيذها، والاستماع لمطالبهم.

محافظ بني سويف: لن ندخر جهدًا نحو التخفيف عن متضرري حريق المعرض

وأكد محافظ بني سويف أن المحافظة بالتنسيق مع الوزارات والجهات ذات الصلة لن تدخر جهدا وستبذل قصارى جهدها للتخفيف عنهم من أثر تداعيات الحريق عليهم.

وأوضح المحافظ أنه منذ اللحظات الأولى جار التنسيق مع وزارة التضامن في هذا الشأن، حيث تقوم حاليا مديرية التضامن بسرعة حصر المتضررين، واستيفاء المستندات المطلوبة، والتواصل مع وزارة التضامن لصرف الحد الأقصى المسموح به حسب اللوائح القانونية، مشيرَا إلى أنه جاري التنسيق مع المجتمع المدني ودراسة كافة الإجراءات المتاحة لصرف تعويضات للمتضررين.

المستندات المطلوبة من متضرري الحريق

وكلف محافظ بني سويف مديرية التضامن بالإعلان عن المستندات المطلوبة من متضرري الحريق لسرعة استيفائها وصرف التعويضات لهم، لتخفيف العبء والضرر الذي لحق بهم جراء هذا الحريق والواقعة الأليمة.