متضررو حريق المعرض التجاري ببني سويف: شقا عمرنا راح

لم يكن أمام متضرري حريق المعرض التجاري بمدينة بني سويف سوى الحسرة والدموع على الخسائر التي ألمت بهم، بعد احتراق بضائعهم بالكامل من ملابس ومفروشات ومواد بلاستيكية، في دقائق، إثر اشتعال النيران بها بشكل مفاجئ، قبل أن يستقبلهم محافظ بني سويف في مكتبه ويعدهم بالتواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي لبحث صرف الحد الأقصى للتعويضات في مثل تلك الحالات وفقًا للقانون.

متضرر من حريق المعرض التجاري ببني سويف: شقا عمري راح

وقال فهد هاشم، أحد المتضررين من حريق المعرض التجاري في بني سويف: «لدي 3 باكيات في المعرض، وخسائري تخطت الـ600 ألف جنيه في لحظات، ربنا يعوض علينا ويصبرنا، لا أعرف ماذا حدث ولا سبب الحريق، كنت غير متواجدًا وقت الحريق، واستيقظت على الخبر المفزع، شقا عمري راح في لحظات، النيران أتت على كل الباكيات في المعرض، أكثر من 100 متضرر من الشباب وغيرهم».

وتابع: «منذ سنوات استأجرت الباكيات ويعمل بها عدد من الشباب في بيع الملابس الجاهزة وغيرنا كذلك ما بين مفروشات وملابس رجالي أو حريمي أو مواد بلاستيكية، ربنا يصبرنا ويعوض علينا».

أحد المتضررين من حريق المعرض التجاري ببني سويف

وقال حليم صموئيل عزيز، أحد المتضررين من حريق المعرض التجاري في بني سويف،: «أغلبنا هنا في المعرض بنشتغل بالأجل، بندفع مبلغ والباقي يتم تحصيله عقب بيع البضاعة بالأجل ونُوقع على شيكات مقابل ذلك، وعقب التهام النيران للبضائع أصبح مصيرنا مُهددا بالحبس، لأننا غير قادرين على تسديد المبالغ المستحقة علينا».

وأضاف: «حضر إلينا محافظ بني سويف في توقيت الحريق وشاهد بعينه أن النيران أتت على المعرض بكامله، واستقبلنا في مكتبه مرة أخرى ووعد بمساعدتنا».

محافظ بني سويف يستقبل عدداً من متضرري حريق المعرض التجاري

واستقبل الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، عدداً من متضرري حريق المعرض التجاري الخاص بشارع بورسعيد بمنطقة الإبراهيمية، الذي قد تعرض لحريق صباح الأحد، وتمت السيطرة عليه دون خسائر في الأرواح، وذلك لإطلاعهم بالإجراءات الجاري تنفيذها، والاستماع لمطالبهم.

وأكد محافظ بني سويف أن المحافظة بالتنسيق مع الوزارات والجهات ذات الصلة لن تدخر جهدا للتخفيف عنهم من أثر تداعيات الحريق عليهم، والتنسيق مع وزارة التضامن في هذا الشأن، حيث تقوم حاليا مديرية التضامن بحصر المتضررين، واستيفاء المستندات المطلوبة لصرف الحد الأقصى المسموح به حسب اللوائح القانونية، والتنسيق مع المجتمع المدني ودراسة كافة الإجراءات المتاحة لصرف تعويضات للمتضررين.

وكلف محافظ بني سويف مديرية التضامن بالإعلان عن المستندات المطلوبة من متضرري الحريق لسرعة استيفائها وصرف التعويضات لهم، لتخفيف العبء والضرر الذي لحق بهم جراء هذا الحريق.

حريق بالمعرض التجاري بمدينة بني سويف

وشهدت مدينة بني سويف صباح الأحد، حريق هائل نشب في معرض تجاري بمنطقة الإبراهيمية يضم عدد من الباكيات لبيع الملابس الجاهزة والمفروشات والأدوات المنزلية البلاستيكية، قبل أن تسيطر قوات الحماية المدنية على الحريق ويتم إخماد النيران.