10 مشاهد مؤثرة من حريق المعرض التجاري في بني سويف

عقارب الساعة ناحية العاشرة صباحًا، شباب وعارضون يستعدون للإفطار كعادتهم يوميًا، باكيات ومحلات صغيرة لعرض المفروشات والملابس الجاهزة، فتحت أبوابها أمام المواطنين استعدادًا لرزق يوم جديد، ظهور للأدخنة والنيران، لا أحد يعرف ما يجري، إلا أنه وخلال دقائق اشتعلت النيران في المعرض التجاري بمنطقة الإبراهيمية في مدينة بني سويف، وأتت النيران عليه.

اشتعال النيران في المعرض التجاري بمدينة بني سويف

فوجئ أهالي مدينة بني سويف في العاشرة صباحًا، اليوم الأحد، باشتعال النيران في المعرض التجاري بمنطقة الإبراهيمية بمدينة بني سويف، حيث يضم المعرض عددا كبيرا من الباكيات التي تضم محلات للملابس والمفروشات والأدوات البلاستيكية.

بلاغ بنشوب حريق في المعرض التجاري بمدينة بني سويف

تلقى اللواء أسامة حلمي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن بني سويف، بلاغًا من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق في المعرض التجاري بمدينة بني سويف، الذي وجه بسرعة انتقال قوات الحماية المدنية إلى مكان الحريق وإخماد النيران.

6 سيارات إطفاء على رأس قوات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق

دفعت مديرية أمن بني سويف بعدد 6 سيارات إطفاء في البداية قبل أن يتم الدفع بعدد آخر لإخماد النيران، حيث جرى إخمادها وتبريد المكان خلال ساعتين.

محافظ بني سويف ومدير الأمن يصلان لموقع الحريق

انتقل إلى مكان الحريق الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف يرافقه اللواء أسامة حلمي، مساعد وزير الداخلية على رأس القيادات الأمنية والتنفيذية في المحافظة إلى مكان الحريق، للتعامل مع تداعياته.

إصابة حالتين باختناق أثناء إطفاء الحريق

أصيب اثنان باختناق أثناء إخماد الحريق وجرى إسعافهما مكان الحريق، وحالتهما استقرت، فيما لم يسفر الحريق عن أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

حزن وبكاء لأصحاب الباكيات المحترقة

دخل عدد من أصحاب الباكيات المحترقة بمعرض بني سويف التجاري في حالة من الحزن والبكاء، عقب إخماد الحريق، للخسائر المادية التي تعرضوا لها إثر احتراق بضائعهم.

إعادة امتحان العربي لطالبات مدرسة مجاورة

أعلن الدكتور محمد عبدالتواب، وكيل وزارة التربية والتعليم في بني سويف، إعادة امتحان اللغة العربية ورقياً للطالبات بمدرسة الشهيد جابر قصلة الثانوية بنات القريبة من حريق المعرض التجاري بشارع بورسعيد فور تكليف المحافظ وبالتنسيق مع الوزارة.

محافظ بني سويف يستقبل المتضررين من حريق المعرض التجاري بمكتبه

استقبل الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، عدداً من متضرري حريق المعرض التجاري، ويطمئنهم ببذل قصارى الجهد لسرعة صرف التعويضات والتيسير عليهم لاستيفاء المستندات المطلوبة.

إحالة واقعة حريق معرض تجاري للنيابة العامة

قرر الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، إحالة واقعة حريق المعرض التجاري إلى النيابة العامة لفتح تحقيق والوقوف على أسباب الحريق ومعرفة ملابسات الواقعة.