السيطرة على حريقي مركب الزمالك وشقة سكنية بفيصل دون خسائر بشرية

تمكنت الحماية المدنية من السيطرة على حريق نشب في شقة سكنية بمنطقة فيصل بالجيزة دون وقوع أي خسائر بشرية.

بلاغ الحريق

تلقت عمليات شرطة النجدة، بلاغًا بنشوب حريق داخل شقة سكنية في منطقة فيصل بشارع نصر الثورة، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته، ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه من قبل رجال الحماية المدنية دون وجود أي إصابات.

نشوب حريق بمركب في منطقة الزمالك

ومن جهة أخرى نشب حريق بمركب في منطقة الزمالك بالقاهرة، منذ قليل، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان الحريق وتمت السيطرة عليه.

جاء ذلك بعد ما تلقت غرفة عمليات النجدة بمحافظة القاهرة بلاغًا بنشوب حريق في مركب نيلي بمحافظة القاهرة، وتمّ دفع بعربات الإطفاء من قوات الحماية المدنية للسيطرة عليه، دون وجود أي خسائر بشرية.