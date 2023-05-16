نشرة «تليفزيون الوطن».. 7 محظورات من «التعليم» للطلاب قبل امتحانات الثانوية العامة

واصلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الاستعدادات النهائية، لعقد امتحانات الثانوية العامة 2023، والمنتظر انطلاقها يوم الإثنين الموافق 12 يونيو، من خلال تجهيز أرقام الجلوس لتوزيعها على الطلاب خلال أيام، واستبعاد اللجان الامتحانية التي شهدت أعمال عنف وشغب وغش الأعوام الماضية، وتركيب كاميرات مراقبة داخل لجان الامتحانات على مستوى الجمهورية، للحد من ظاهرة الغش الإلكتروني.

محظورات هامة من التعليم للطلاب قبل امتحانات الثانوية العامة 2023

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، 7 محظورات هامة للطلاب لتجنبها خلال عقد امتحانات الثانوية العامة 2023، حتى لا يقعوا تحت المساءلة القانونية أثناء تأدية الامتحانات وشملت الاتى:

1- يحظر دخول أجهزة التابلت أو التليفون المحمول داخل اللجان الامتحانية، للحد من ظاهرة الغش الإلكتروني.

2- يحظر دخول الطلاب اللجان الامتحانية بأى ورق غش أو وسائل إلكترونية مثل التليفون المحمول أو الأقلام السحرية أو سماعات البلوتوث أو الساعات الذكية، للحد من ظاهرة الغش.

3- يحظر التدخين داخل لجنة الامتحان خلال عقد امتحانات الثانوية العامة أو التغيب عن لجنة الاختبارات.

4- يحظر تصوير أي أسئلة أو أجوبة أثناء أداء امتحانات الثانوية العامة 2023 ونشرها عبر صفحات الغش.

5- يحظر القيام بأي أعمال شغب من شأنها الإخلال بأعمال امتحانات الثانوية العامة 2023.

6- يحظر التأخير عن مواعيد بدء امتحانات الثانوية العامة 2023.

7- يحظر على الطلاب دخول اللجان الامتحانية بالكتاب المدرسي أو المذكرات الخارجية، إذ سيتم تسليم الطالب مجلد مفاهيم يتضمن المواد الدراسية الأساسية، حيث تعقد الامتحانات بنظام «الأوبن بوك».

وزير التعليم: لن يسمح بالغش خلال امتحانات الثانوية العامة 2023

وقال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه لن يسمح بالغش الجماعي أو الإلكتروني داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2023، لافتا إلى أنّ الوزارة استعدت جيدا لعقد الامتحانات في جو هادئ، مضيفا أنّه سيتم تصحيح امتحانات الثانوية العامة إلكترونيا 100%، لضمان عدم حدوث أي أخطاء أثناء أعمال التصحيح.

وزير التعليم: كل طالب سيحصل على درجاته التى يستحقها

وأكد وزير التعليم، في تصريحات سابقة لـ«تليفزيون الوطن»، أنّ كل طالب سيحصل على درجاته التي يستحقها ولن يظلم أي طالب خلال أعمال التصحيح، مشيرا إلى أنّ امتحانات الثانوية العامة 2023، ستعقد ورقيا بنظام البابل شيت، إذ تحتوى الامتحانات على 85% أسئلة اختيار من متعدد، و15% أسئلة مقالية، منوها إلى أنه لا يوجد أي تعديلات على مواعيد امتحانات الثانوية العامة.