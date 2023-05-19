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السيسي: مصر مستمرة في جهود تثبيت التهدئة بقطاع غزة

كتب:

محمد عزالدين
03:40 م | الجمعة 19 مايو 2023
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي تصاعد حدة بعض الأزمات العربية خلال الفترة الماضية، لا سيما ما ينتج عن أعمال التصعيد غير المسؤولة من قبل إسرائيل في الأراضي الفلسطينية وآخرها ما شهده قطاع غزة، مشيرا إلى أن مصر تؤكد استمرار جهودها لتثبيت التهدئة، إلا أننا نُحذّر من أن استمرار إدارة الصراع عسكريًا وأمنيًا سيؤدي لعواقب وخيمة على الشعبين الإسرائيلي والفلسطيني على حد سواء.

وأضاف «السيسي»، خلال كلمته في القمة العربية بجدة، وتعرضها قناة «القاهرة الإخبارية»: «نعيد تأكيد تمسكنا بالخيار الاستراتيجي بتحقيق السلام الشامل والعادل من خلال مبادرة السلام العربية، وعلى أساس قرارات الشرعية الدولية، ومطالبة إسرائيل بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية».

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