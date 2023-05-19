الكويت تستنكر وتدين اقتحام مسؤول إسرائيلي وأعضاء بالكنيست للمسجد الأقصى

أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن إدانة واستنكار دولة الكويت لاقتحام أحد مسؤولي حكومة الاحتلال الإسرائيلية وأعضاء من الكنيست المسجد الأقصى المبارك تحت حراسة قوات الأمن.

الكويت ترفض اقتحام المسجد الأقصى وتدين هذه الممارسات غير القانونية

وأكدت الخارجية الكويتية في بيانها اليوم الجمعة، على رفض دولة الكويت المطلق لمثل هذه الممارسات غير القانونية والانتهاكات المستمرة المستفزة لمشاعر المسلمين.وجددت موقف دولة الكويت الثابت الداعي إلى ضرورة تحرك المجتمع الدولي الفوري وتحمل مسؤولياته لوقف هذه الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة واحترام حرمة الأماكن المقدسة وتوفير الحماية الكاملة للشعب الفلسطيني الشقيق ومقدسات المسلمين.

الرئيس التونسي: الحق الفلسطيني لن يسقط بالتقادم

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد، خلال لقائه مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس على هامش مشاركة الأول بأعمال القمة العربية الـ 32 في جدة، قد أكد على أن الحق الفلسطيني لن يسقط بالتقادم.

وجدد الرئيس التونسي قيس سعيد التأكيد على أن القضية الفلسطينية ستظل القضية المركزية للعالم العربي، وأن الحق الفلسطيني لن يسقط بالتقادم.