شركات السياحة: البنوك توفر قيمة تعاقدات الحجاج في السعودية بالريال

أسوة بما جرى مع حجاج القرعة ووزارة التضامن الاجتماعي، وافق البنك المركزي على توفير قيمة تعاقدات حجاج السياحة في المملكة العربية السعودية، بالريال السعودي.

الغمري: أسعار الحج السياحي لن تشهد أية زيادة

وقال علاء الغمري، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، العضو السابق بمجلس إدارة الغرفة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن البنوك المصرية وفرت لشركات السياحة كامل قيمة تعاقدات الحج بالمملكة العربية السعودية، وفقا للسعر الرسمي للريال السعودي حاليا، لافتا إلى أنه خلال 3 أيام سيجرى تحويل تلك المبالغ إلى المحافظ الإلكترونية للشركات، ليتم تسديد قيمة التعاقدات الخاصة بسكن الحجاج بمكة والمدينة والانتقالات الداخلية، والخدمات كافة هناك.

وأضاف «الغمري» لـ«الوطن» أن موافقة البنوك المصرية على توفير قيمة التعاقدات بالريال السعودي، سيؤدى إلى عدم زيادة أسعار برامج الحج السياحي لهذا العام عن الأسعار التي جرى إعلانها فى الضوابط المنظمة للحج لهذا العام، والتي أصدرتها وزارة السياحة والآثار، في مارس الماضي.

إختيار مساكن حجاج السياحة بمكة والمدينة

وأشار إلى أن شركات السياحة ستبدأ خلال الأسبوع الجاري، في السفر إلى المملكة العربية السعودية، وذلك لاختيار المساكن التي سيسكن فيها حجاج السياحة هذا العام بكل من مكة والمدينة، وتوثيق عقود تلك المساكن، مشددا على أن المساكن التي سيجرى اختيارها للحجاج هذا العام لا بد وأن تكون متوافقة مع مواصفات السكن الذي حددته وزارة السياحة والآثار لحجاج البرامج السياحية «البرى - الاقتصادى طيران - حج الـ5 نجوم».