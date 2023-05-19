إزالة 776 حالة تعد خلال المرحلة الأولى من الموجة 21 بالمنيا

أعلن الدكتور محمد أبو زيد نائب محافظ المنيا، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة نجحت في إزالة 776 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والأراضي الزراعية الخاصة، وذلك بالمرحلة الأولى من الموجة 21 لإزالة التعديات، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على أملاك الدولة وحماية الرقعة الزراعية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتعديين.

نتائج الموجة الأولى لإزالة التعديات

واستعرض نائب محافظ المنيا، مع اللواء محمد عقل السكرتير العام المساعد، والمشرف العام على أعمال الموجة 21، نتائج الحملات التي تم تنفيذها خلال أعمال المرحلة الأولى من الموجة 21، والتي بدأت 29 أبريل الماضي وحتى 18 مايو الجاري.

وأشاد نائب المحافظ بجهود الأجهزة التنفيذية لتنفيذ أعمال الموجة 21 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وتطبيق أحكام القانون من خلال رصد حالات التعديات بالبناء المخالف والعشوائي، وذلك بهدف احكام الرقابة على الحالة العامة بالشوارع وقري المراكز كلا بنطاق مركزه.

مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية

ووجه «أبو زيد» باستمرار الجهود لتنفيذ أعمال الموجة 21 لإزالة التعديات خلال المرحلتين القادمتين، مؤكدا أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة اتخذت كافة التدابير اللازمة للاستعداد للمرحلة الثانية من الموجة 21 لتحقيق المستهدف من حالات الإزالات بجميع المراكز، بالتنسيق والتعاون مع الأجهزة الأمنية والجهات المعنية.

من جانبه، أوضح اللواء دكتور محمد عقل، أنه تم إزالة 776 حالة بجميع مراكز وقرى المحافظة، على مساحة 128 ألفا و884 مترا مربعا لأراضي أملاك الدولة، و5 أفدنة و15 قيراطا للتعديات على الأرضي الزراعية.