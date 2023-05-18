إصابة عامل سقط من الطابق الثالث في المنيا

أصيب عامل إثر سقوطه من الطابق الثالث من منزل تحت الإنشاء بقرية دماريس، كما أصيب موظف في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بمدينة المنيا.

سقوط عامل من الطابق الثالث

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بسقوط شخص من الطابق الثالث بمساكن قرية دماريس التابعة للوحدة المحلية للبرجاية في مركز المنيا.

بانتقال الأجهزة الأمنية والفحص وإجراء التحريات الأولية، تبين سقوط مصطفي رضا 22 عامًا، عامل، مقيم بمدينة المنيا، من الطابق الثالث بمنزل تحت الإنشاء لاختلال توازنه في أثناء العمل، مما أسفر عن إصابته بغيبوبة تامة، وجرى نقله إلى المستشفى العام لتلقي العلاج، وتقرر حجزه بقسم العناية المركزة لحين استقرار حالته الصحية، وإخطار النيابة العامة للتحقيق والتصرف.

إصابة موظف في مشاجرة

كما تلقي مدير الأمن، إخطارًا بوقوع مشاجرة بين طرفين بمساكن الإيواء في منطقة أبو هلال بحي جنوب مدينة المنيا، بسبب لعب الأطفال وخلافات الجيرة، مما أسفر عن إصابة «محمد.ع» 52 عامًا، موظف، وجرى نقله إلى المستشفى العام لتلقي العلاج، وتكثف إدارة البحث من جهودها لضبط المتهمين.