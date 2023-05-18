انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية بـ413 لجنة في المنيا السبت المقبل

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالمنيا، الانتهاء من الاستعدادات الخاصة بامتحانات الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني، والمقرر انطلاقها يوم السبت المقبل 20 مايو الجاري.

تجهيز جميع اللجان بالإدارات التعليمية

وعقد حمدي مصطفى وكيل مديرية التربية والتعليم في المنيا قائم بأعمال وكيل الوزارة اجتماعا مع رؤساء لجان الشهادة الإعدادية العامة، وأكد أنه جرى تجهيز جميع اللجان بالإدارات التعليمية التسع من نظافة، وتعقيم، وتهوية، وإضاءة مع مراعاة الديسكات للمرحلة العمرية.

وشدد وكيل وزارة التعليم على الانضباط داخل اللجان وتنفيذ كل التعليمات والقواعد المنظمة لأعمال الامتحانات وتوفير الهدوء التام والراحة النفسية للطلاب لأداء الامتحانات في سهولة ويسر، واتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية حفاظًا على صحة وسلامة الطلاب.

منع دخول التليفون المحمول

وشدد أيضا على منع دخول التليفون المحمول أو أي أجهزة اتصال حديثة للمراقبين والطلاب داخل اللجان الامتحانية، مشيرا إلى أنه جرى التنسيق مع الجهات الأمنية لتأمين نقل أوراق الأسئلة والإجابة وكذلك اللجان الامتحانية.

يذكر أنه يؤدي نحو 94 ألفا و363 طالبا امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الاعدادية العامة في 413 لجنة امتحانية.