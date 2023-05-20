السياحة تدرس المشاركة بمعرض «ITB China» المقرر إقامته سبتمبر المقبل

تدرس الهيئة المصرية للتنشيط السياحي، إحدى الهيئات التابعة لوزارة السياحة والآثار، المشاركة بالمعرض السياحي الدولي ITB China، المزمع إقامته بمدينة شنغهاي خلال الفترة من 12-14 سبتمبر 2023، في إطار العمل على جذب الحركة السياحية الوافدة من السوق الصيني، إلى المقصد السياحي المصري.

استطلاع رأي الفنادق للمشاركة بالمعرض

وقال علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن هيئة تنشيط السياحة أرسلت خطابا إلى الغرفة، لاستطلاع رأي الفنادق في المشاركة بهذا المعرض من عدمه، ومعرفة عدد الطلبات.

وأضاف خلال المنشور الذي تم تعميمه على كل فنادق الجمهورية، أنه فى حال رغبة الشركات في المشاركة بمعرض ITB China المقام بمدينة شنغهاي خلال الفترة من 12- 14 سبتمبر 2023، إرسال الموافقة على البريد الإلكتروني للغرفة خلال أسبوع من الآن، وذلك حتى يتسنى للغرفة الرد على هيئة تنشيط السياحة.

مؤتمر صحفى لغرفة المنشآت الفندقية الثلاثاء المقبل

وفي السياق ذاته، تعقد غرفة المنشآت الفندقية برئاسة علاء عاقل، مؤتمرا صحفيا الثلاثاء المقبل، لتوضيح كل الأمور الخاصة بالجمعية العمومية للغرفة التي ستجرى في وقت سابق من اليوم ذاته، فضلا عن الرد على كل الأسئلة التي تخص قطاع الفنادق المصرية.