المنشآت الفندقية: وضع سعر موحد للغرف مستحيل والأسعار تخضع للعرض والطلب

قال علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه جعل كافة الفنادق لا تلجأ للمطالبة برفع قيمة تعاقداتها الحالية أو المستمرة لمدة 6 شهور مقبلة، وذلك بالرغم من ارتفاع تكلفة المواد الغذائية والمحروقات ومصادر الطاقة بالفنادق.

قيمة التعاقدات السياحية الأجنبية تدفع بالدولار واليورو

وأضاف في تصريح لـ«الوطن»، أن قيمة التعاقدات السياحية مع السياح الأجانب تدفع بالدولار واليورو وهو ما يعوض وجود أي زيادة في سعر التكلفة، لافتا إلى أن ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه يصب إيجابيا في صالح الحركة السياحية الوافدة إلى مصر من الخارج، كما يعظّم الإيرادات المحققة من صناعة السياحة المصرية.

ورفض عاقل، ما طرحه البعض حول ضرورة وضع سعر موحد لكافة الفنادق المصرية، مشددا على أن أسعار الفنادق تخضع لسياسة العرض والطلب، موضحا أن وضع حد أدنى لسعر بيع الغرف الفندقية من قبل وزارة السياحة والآثار قضى إلى حد كبير على ظاهرة حرق الأسعار التي كانت تنتهجها بعض شركات السياحة.

زيادة في أعداد السياح الأجانب الوافدين لمصر

وأشار رئيس لجنة تسيير غرفة المنشآت الفندقية إلى أن الحركة السياحية التي استقبلتها مصر منذ بداية العام الجاري وحتى الآن جيدة للغاية وهناك زيادة تتراوح ما بين 30 إلى 35% في أعداد السياح الوافدين لمصر خلال الثلث الأول من العام الجاري مقارنًة بذات الفترة من عام 2022.