المنشآت الفندقية: ألمانيا أكثر الدول إرسالا للسياح إلى مصر خلال 4 شهور

كشف علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير غرفة المنشآت الفندقية، التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، أن ألمانيا احتلت المركز الأول كأكثر دول العالم إرسالاً للسياح لمصر خلال الـ4 شهور الأولى من العام الجاري، موضحاً أن روسيا جاءت في المركز الثاني خلف ألمانيا، لافتاً إلى أن الحركة السياحية التي استقبلتها مصر من كل من بولندا والتشيك والمجر وصربيا وإيطاليا وإسبانيا خلال الثلث الأول من العام الجاري كانت جيدة للغاية.

زيادة أكثر من 30% في أعداد السياح الوافدين لمصر خلال الـ4 شهور الأولى من العام الجاري

وأضاف لـ«الوطن» أن أعداد السياح الوافدين لمصر خلال الثلث الأول من العام الجاري أعلى بنسبة تزيد على 30% من الذين زاروا مصر خلال تلك الفترة من العام الماضي، مشيرا إلى أنه إذا ما سارت معدلات الحركة السياحية الوافدة لمصر بذات النهج خلال الشهور المقبلة فإن أعداد السياح الوافدين لمصر خلال العام الجاري قد تصل إلى نحو 15 مليون سائح.

الموسم السياحي الصيفي

وأشار رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية إلى أن الموسم السياحي الصيفي الجاري سيشهد زيادة في الحركة السياحية الوافدة لمصر بالمقارنة بذات الفترة من العام الماضى وذلك وفقا للحجوزات الحالية والمستقبلية ومعدلات الطلب على زيارة مصر، موضحا أن هناك زيادة في أعداد السياح الوافدين للأقصر وأسوان من كل من الصين والهند خاصة بعد تفعيل التيسيرات الخاصة بمنح سياح الدولتين تأشيرة دخول مصر بمطارات الوصول.