عمومية «المنشآت الفندقية» تعتمد موازنة 3 سنوات ماضية 23 مايو الجاري

قال علاء عاقل، رئيس غرفة المنشآت الفندقية، التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن الجمعية العمومية العادية للغرفة ستُعقد يوم الثلاثاء المقبل، الموافق 23 مايو الجاري، في تمام الساعة العاشرة صباحا، للنظر في تقرير مجلس الإدارة المنقضية ولايته في 15 أبريل 2021، وتقرير لجنة تسيير الأعمال حتى تاريخ انعقاد الجمعية العمومية الحالية.

اعتماد الميزانيات والحسابات الختامية للغرفة

وأضاف «عاقل»، خلال المنشور الدوري الذي تم تعميمه على كل فنادق الجمهورية، إن اجتماع الجمعية العمومية للغرفة سيناقش اعتماد الميزانيات والحسابات الختامية للغرفة خلال السنوات المالية المنتهية في 30 يونيو 2020، و30 يونيو 2021، و30 يونيو 2022.

وأشار إلى أن اجتماع الجمعية العمومية لغرفة المنشآت الفندقية سيناقش أيضا اعتماد تعيين وتحديد مكافأة مراجع أو أكثر للحسابات بالغرفة، إضافة لما يستجد من أعمال خلال الجمعية.

العاملون بالفنادق يحق لهم حضور الجمعية

وأوضح رئيس الغرفة، أن المنشأة الفندقية لدى الغرفة خلال الجمعية العمومية سيمثلها الممثل القانوني للمنشأة المعتمد لدى وزارة السياحة، وهو من بين رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب في شركات الأموال بحسب الأحوال، أو الشريك المتضامن المنوط به الإدارة في شركات الأشخاص، أو عضو مجلس الإدارة من مالكي الأسهم في شركات المساهمة، أو من أصحاب الحصص بالشركات ذات المسؤولية المحدودة، أو مالك المنشأة الفردية، أو المدير المسؤول المرخص له من وزارة السياحة، وذلك بموافقة كتابية من المالك، أو الممثل القانوني للمنشأة، ويتعين إخطار وزارة السياحة والغرفة رسمياً بممثل واحد للمنشأة.