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«التعليم»: سنقبل تسجيل طلاب الشهادة البريطانية في مادة Arabic O.l العام الجاري

كتب:

أميرة فكري
04:51 م | الجمعة 19 مايو 2023
طلاب الشهادة البريطانية - صورة أرشيفية

طلاب الشهادة البريطانية - صورة أرشيفية

نشرت وزارة التربية والتعليم بيانا، ردت فيه على ما أثير بشأن طلاب الشهادة البريطانية، ومادة Arabic O.l، موضحة أنه حرصا منها على مصلحة الطلاب الذين سجلوا هذه المادة، سيتم الاعتداد بالمحاولات كافة التي تمت للعام الدراسي 2022/2023، ومن بينها دور نوفمبر لهذا العام، ولجميع الصفوف (العاشر/الحادي عشر/الثاني عشر).

آخر محاولة

وأكدت الوزارة أن هذا يعد آخر محاولة للاعتداد بتلك المادة، حتى يتم البت في الأمر من قبل الوزارة، وقد تم مخاطبة المجلس الأعلى للجامعات بذلك.

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