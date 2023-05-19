«التعليم»: سنقبل تسجيل طلاب الشهادة البريطانية في مادة Arabic O.l العام الجاري

نشرت وزارة التربية والتعليم بيانا، ردت فيه على ما أثير بشأن طلاب الشهادة البريطانية، ومادة Arabic O.l، موضحة أنه حرصا منها على مصلحة الطلاب الذين سجلوا هذه المادة، سيتم الاعتداد بالمحاولات كافة التي تمت للعام الدراسي 2022/2023، ومن بينها دور نوفمبر لهذا العام، ولجميع الصفوف (العاشر/الحادي عشر/الثاني عشر).

آخر محاولة

وأكدت الوزارة أن هذا يعد آخر محاولة للاعتداد بتلك المادة، حتى يتم البت في الأمر من قبل الوزارة، وقد تم مخاطبة المجلس الأعلى للجامعات بذلك.