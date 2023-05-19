لماذا تفقد نصف بحيرات العالم مياهها؟.. دراسة تكشف السبب

«أكثر من نصف بحيرات العالم تفقد المياه»، جملة صادمة أثارت الجدل في الساعات الماضية، بعدما خرجت بها دراسة جديدة توضح كمية المياه تتقلص في أكثر من نصف بحيرات العالم وخزاناته، وهو اتجاه يهدد المصدر المائي الحيوي العذب.

تقلص مياه البحيرات

وتقول الدراسة التي نشرت في مجلة «ساينس» العلمية، إن السبب في فقدان البحيرات للمياه، يعود إلى الاحتباس الحراري والإفراط في استخدام البشر لها، ما يجعلها تتقلص في ما يزيد على نصف بحيرات العالم وخزاناته، ورغم ما سبق من دراسات حول نقص المياه، لكن تعد هذه الدراسة هي الأولى التي تقدم عرضا تفصيليا للاتجاهات العالمية وأسباب التغييرات المرصودة، وذلك بفضل أرصاد الأقمار الاصطناعية.

وأوضحت أن اتجاه تقص مياه البحيرات العذبة، يهدد هذا المصدر الحيوي، إذ يعيش نسبة تقرب من 25% من سكان العالم، داخل مناطق تعاني طبيعة بحيراتها من الجفاف، أو تتبخر المياه في سدودها.

أسباب نقص المياه العذبة

وعن تفسير أسباب تقلص المياه العذبة، قالت بالاجى راجاجوبالان، الأستاذ في جامعة كولورادو بولدر والمشارك في وضع الدراسة جديدة، إن البحيرات في خطر على مستوى العالم، وهذا له تبعات واسعة، فإنها توفر للمجتمعات والإنسانية شريان الحياة، ومع ذلك فهي لا تحصل على الاحترام الذى تستحقه.

وأوضحت أن البحيرات تغطي نحو 3 بالمائة من سطح الأرض، لكنها تمثل 87 بالمائة من المياه العذبة السائلة عليها، وهى تُستخدم للاستهلاك البشرى أو الزراعة أو حتى لإنتاج الكهرباء.