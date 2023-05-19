رئيس المجلس الرئاسي الليبي: نطمح في دور أكبر للجامعة العربية ببلادنا

قال محمد يونس المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، إن بلاده تطمح لدور أكبر للجامعة العربية من خلال دعم جهود ودور الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، في تحقيق المصالحة الشاملة، وإنجاز الاستحقاق الانتخابي انتخابات برلمانية ورئاسية خلال العام الحالي 2023، مع وضع آليات مالية لإدارة الإيرادات والمصروفات بالدولة الليبية.

المنفي: استمرار عمل لجنة 5+5

وأضاف «المنفي» خلال قمة جدة في فعالياتها للدورة 32 للقمة العربية، والمنعقدة في المملكة العربية السعودية، أنه في إطار الجهود المبذولة لتوطيد الاستقرار والأمن فيواصل المجلس الرئاسي الإشراف مع بعثة الأمم المتحدة في ليبيا على عمل لجنة 5+5 لتوحيد المؤسسة العسكرية، وتستمر على الصعيد السياسي مساعينا الجادة بالتعاون والتنسيق مع الأطراف المحلية، وبعثة الأمم المتحدة بالدعم في ليبيا، والتي من ضمنها دعم الخطوات التي يقوم بها مجلسي النواب والدولة من خلال لجنة 6+6 التي أوكل لها المجلسين التوافق حول القوانين الانتخابية.

دعم جهود رأب الصدع

وتابع: «نحن في ليبيا ندعم كل الجهود الفردية والجماعية لتوحيد الجهود العربية ورأب الصدع ونبذ الخلافات بين بلداننا، وفي هذا الصدد نثني على جهود المملكة العربية السعودية الشقيقة في لم الشمل العربي، الذي أدى لانعقاد تلك القمة بكامل أعضائها، ونبارك ونؤيد جهودها الهادفة للوصول لحل شامل ومقبول ومستدام في اليمن، ينهي الأزمة بالتوافق بين الحكومة الشرعية والحوثيين».

وأوضح أن بلاده تبدي استعداداها للانخراط في الجهود المبذولة في حل الأزمة السودانية، بما يؤدي إلى إنهاء الاقتتال بين الأخوة ويحفظ الاستقرار في منطقتنا، ومن خلال هذا المنبر ندعوا أشقائنا العرب لتبني موقف موحد اتجاه الأوضاع في ليبيا، وعلى رأسها رحيل كل المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية على الأراضي الليبية، ووقف التدخلات السلبية وغير البناءة ودعم المسار الديمقراطي ودعم المسار السلمي لتداول السلطة.

واختتم: «نثمن كافة قرارات الجامعة العربية الداعية لدعم صمود وحقوق الشعب الفلسطيني، وحقه في إقامة دولته المستقلة، وفق قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ويظل موقف ليبيا ثابتًا وراسخًا في دعم الشعب الفلسطيني حتى ينال حقوقه المشروعة».