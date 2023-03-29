تشريح جثة فتاة للاشتباه في وفاتها جنائيا بمصر القديمة

قررت النيابة العامة نقل جثة فتاة من ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى قصر العيني بالقديم إلى مشرحة زينهم، وانتدبت النيابة العامة الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة ومعرفة هل توجد شبهة جنائية من عدمه، كما طلبت النيابة العامة إجراء تحليل سموم للمتوفية وصرحت بالدفن، وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها، واستدعاء أسرة الفتاة المتوفية لسماع أقوالها لكشف ملابسات الحادث ومعرفة هل تتهم أحدا بالتسبب في الواقعة من عدمه

إخطار بوصول فتاة مصابة

تلقى مأمور قسم شرطة مصر القديمة إخطارا من مستشفى قصر العيني القديم يفيد بوصول فتاة تدعي آية خميس صديق مصابة بحاله إعياء شديدة، وأضاف الأخطار بأنه تم دخولها غرفة الرعاية المركزة في محاوله لإنقاذ حياتها الا أن حالتها تدهورت بسرعة ولفظت أنفاسها الأخيرة، وبالانتقال تبين العثور على جثة الفتاة، وبالفحص تبين خلو الجثة من ثمة إصابات ظاهرية.

التحريات: شعرت بحاله إعياء شديدة

وكشفت التحريات بأن الفتاة المتوفية من محافظة الفيوم، وأضاقت التحريات بأن الفتاة أثناء تواجدها بمنزلها شعرت بحاله إعياء شديدة، وبنقلها إلى المستشفى للعلاج، قررت تحويلها لمستشفى قصر العيني بالقاهرة بسبب وجود مركز للسموم، إلا أنها توفيت، وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.