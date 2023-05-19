تحقيقات تسريب امتحان الدراسات الاجتماعية في الدقهلية تُدين رئيس لجنة

انتهت مديرية التربية والتعليم بالدقهلية من تحقيقاتها حول اتهام رئيس لجنة الشهادة الإعدادية 2023 في إحدى مدارس الإدارة التعليمية بأجا بتسريب امتحان مادة الدراسات الاجتماعية، عن طريق تصويره ونشره قبل بدء الامتحان، مما استدعى إلغاء الامتحان على مستوى المحافظة بالكامل، واتخاذ القرار من محافظ الدقهلية بإعادة الامتحان غدا السبت.

بيان تسريب امتحان مادة الدراسات الاجتماعية

وأصدرت مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، بيان صحفي، منذ قليل: «بشأن تسريب امتحان مادة الدراسات الاجتماعية أمس الخميس من إحدى لجان إدارة أجا التعليمية حيث قام رئيس اللجنة المدعو «ك. ا.» بتصوير الامتحان ونشره قبل بدء الامتحان مما تسبب في إلغاء الامتحان وتأجيله إلى يوم السبت».

إحالة المتسبب في تسريب امتحان الدراسات الاجتماعية للنيابة

وأوضح البيان أن «التحقيقات انتهت بإدانته وسيتم إحالته للنيابة العامة غدا بعد اعتماد السلطة المختصة متمثلة فى الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم ومحافظ الدقهلية وقد رصدت غرفة العمليات برئاسة هاني عنتر الواقعة وأبلغ مدير المديرية ناصر شعبان لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية».

وقال ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، إنه فور ورد بلاغ بتسريب امتحان مادة الدراسات الاجتماعية، من ناحية إدارة أجا التعليمية، تم على الفور التأكد من صحة الواقعة، والتواصل مع محافظ الدقهلية، الذي أمر بإحالة رئيس اللجنة إلى الشؤون القانونية ووقفه عن العمل لمدة 3 شهور، كما تقرر إلغاء امتحان الدراسات الاجتماعية وتأجيله إلى غدا السبت الموافق 20 مايو وذلك لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص وتحقيق العدالة بين كافة طلاب الشهادة الإعدادية في محافظة الدقهلية.