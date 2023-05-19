استعدادات «تعليم الدقهلية» لامتحانات الثانوية العامة.. 152 لجنة بالمحافظة

أكد ناصر شعبان، وكيل مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، أن المديرية تستعد لامتحانات الثانوية العامة 2023، وتقوم بتجهيز المدراس واللجان الخاصة بالامتحانات، خاصة بعد انتهاء امتحانات الشهادة الإعدادية غدا السبت 20 مايو.

استعداد الدقهلية لامتحانات الثانوية العامة 2023

وقال «شعبان» في تصريحات لـ«الوطن»، إنه تم تجهيز نحو 152 لجنة على مستوى المحافظة لاستقبال 53 ألف طالب وطالبة لأداء امتحانات الثانوية العامة بالدقهلية، مضيفا أنه تم وضع لوائح لضبط العملية الامتحانية باللجان.

تعليمات صارمة لمنع الغش

وشدد «شعبان» على أولياء والطلاب ضرورة اتباع التعليمات المتفق عليها، وحذر الطلاب من الغش في الامتحانات، حتى لا يتعرض الطالب للإحالة والتحقيق بالشئون القانونية ثم العقاب.

واعتبر وكيل «تعليم الدقهلية»، أن ما حدث في معاقبة المتسبب في تسريب امتحان مادة الدراسات للشهادة الإعدادية، درسا لكل من يفكر في الإقدام على الغش أو المساعدة به، «اللي حصل مع المتسبب في تسريب الدراسات درس قوي لأي شخص يحاول يقدم على الغش أو تسريب الامتحان، وتم عوامل ضوبط كاملة للتصدي للأمر، و عدم تكراره في امتحانات الثانوية العامة».

امتحانات الثانوية العامة تبدأ 12 يونيو

وتبدأ امتحانات الثانوية العامة يوم الاثنين 12 يونيو، بمادتي التربية الدينية والتربية الوطنية، وتستمر لمدة شهر، على أن تنتهي الخميس 13 يوليو، بمادة الأحياء لطلاب شعبة علمي علوم، والجبر والهندسة الفراغية لطلاب شعبة علمي رياضة، والفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية.