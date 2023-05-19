«تعليم الدقهلية» تعتمد نظاما جديدا لامتحان الدراسات للشهادة الإعدادية غدا

أعلن ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، لـ«الوطن»، إنهاء المديرية لجميع الاستعدادات من أجل تجهيز اللجان وتهئيتها لاستقبال طلاب الشهادة الإعدادية غدًا، من أجل إعادة امتحان الدراسات الاجتماعية، الذي كان من المقرر عقده أمس، إلا أنه جرى إلغاؤه بعد تسريبه وإعادته غدًا.

اعتماد نظام البوكليت لامتحان الدراسات

وأكد «شعبان» أنّ المديرية حاولت التغاضي عن أي عوائق لإعادة الامتحان، وأولها توفير ورق خاص بالإجابات للطلاب غدا: «اعتمدنا على نظام مشابه للبوكليت، يعني الطالب يمتحن ويجاوب في نفس الورقة، وده هيكون مريح للطلاب وفي مصلحتهم».

وأشار إلى أنّ المديرية تسعى لتطبيق نظام البوكليت للشهادة الإعدادية بداية من العام المقبل: «البوكليت نظام مميز، ويسهل على الطالب الكثير، والمديرية كانت بترتب لاعتماده خاصة في مادة الدراسات والحاسب الآلي، وجات الفرصة لتطبيقه بعد تأجيل الامتحان، فقررنا نطبقه في امتحان الدراسات بكرة».

وضع قواعد لامتحان الدراسات بالدقهلية

وأوضح أنه جرى التنبيه على ضرورة توزيع ورق الإجابة في مواعيد ثابتة ومحددة من المديرية: «الطالب هيستلم ورقة الامتحان الساعة 9 بالضبط، حتى لو حصل تأخير لمدة 5 دقائق، سيتم تعويضها في نهاية اللجنة، وكده نضمن سير العملية الامتحانية لآخر يوم بأمان».

وأضاف أنّ المتسبب في عملية تسريب امتحان الدراسات أمس، جرى تحويله للنيابة العامة.