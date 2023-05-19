4 فئات من الأطفال تستحق الحصول على معاش.. يصرف شهريا

كفل قانون الطفل رقم 12 لعام 1996، والمعدل بقانون رقم 126 لعام 2008، حق الطفل في تقاضي معاش شهري من وزارة التضامن الاجتماعي، موضحاً الشروط التي يجب توافرها في الفئات المستحقة، إذ يتيح للذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا، الحصول على معاش، ولكن القيمة تحسب على أساس عدد الأطفال بالأسرة المستحقة.

معاش الطفل والأسر المستحقة

ووفقا لما ورد بالقانون تحصل الأسر المستحقة على منحة دراسية شهرية لكل طفل من الأطفال المستفيدين من معاش الطفل، عند الانتظام في التعليم الأساسي حتى المتوسط، وبحسب ما أعلنته وزيرة التضامن الاجتماعي مؤخرا، فإن المنحة تقدر بحد أقصى 350 جنيه شهرياً لمدة 8 أشهر من أكتوبر إلى مايو من كل عام دراسي، وبحد أقصى 3 أطفال داخل الأسرة الواحدة.

شروط الحصول على معاش الطفل

ولابد من توافر بعض الشروط في الأسر المستحقة للحصول على معاش الطفل، إذ أوضحت الوزارة أن الفئات المستحقة هي الأطفال الأيتام أو مجهولي الأب أو النسب وأطفال المطلقة حال زواجها أو سجنها، أو وفاتها، بالإضافة إلى أطفال الأب المسجون لمدة لا تقل عن 3 سنوات، كما يشترط أن تكون حالة الأسر أو الأفراد المتقدمة تحت خط الفقر وفقا للمعادلة الإحصائية المقررة، كما يشترط عدم تقاضي أي دخل شهري ثابت أو تقاضي أي معاش تأميني أو مساعدة ضمان اجتماعي شهرية للأسرة المتقدمة للاستفادة من المعاش

خطوات الحصول على معاش الطفل

يجري تقديم طلب الحصول على المعاش بعد استيفاء البيانات المطلوبة بوحدة الشئون الاجتماعية التابع لها محل الإقامة.