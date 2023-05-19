إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم سيارتين ربع نقل ببني سويف

أصيب 3 أشخاص، مساء اليوم، فى حادث تصادم سيارتين ربع نقل أمام منشأة الروضة بالطريق الدائري بمدينة بني سويف، ونقلتهم سيارات الإسعاف إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقى العلاج والإسعافات الأولية اللازمة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار جهات التحقيق

بلاغ بوقوع حادث تصادم سيارتين بدائري بني سويف

تلقى اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين ربع نقل على الطريق الدائري بمدينة بني سويف، الذي وجه بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتوجيه سيارات الإسعاف التابعة لمرفق بني سويف إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى.

سيارتين إسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى

ودفع مرفق إسعاف بني سويف تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير المرفق بسيارتين إسعاف إلى موقع البلاغ وتم نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.

أسماء المصابين في الحادث

واستقبل مستشفى بنى سويف التخصصي كلًا من: «عبد الرحمن.ن» 22 سنة، مصاب اشتباه كسر بالفخذ الأيسر وسحجات وكدمات، و«أشرف.س» 40 سنة، سائق مصاب اشتباه ما بعد الارتجاج، و«شريف. أ» 12 سنة، طالب، مصاب سحجات وكدمات بالجسم، ويتلقون العلاج اللازم لهم داخل المستشفى.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر بالحادث، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.