بالأسماء.. إصابة 7 سيدات في انهيار قبر خلال زيارتهم لمتوفى بقنا

أصيبت 7 سيدات بكسور وسحجات، اليوم الجمعة، إثر انهيار قبر فسقية أثناء زيارتهم قبر متوفى داخل مدافن الشيخ علي شرق، مركز نجع حمادي، شمال محافظة قنا، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

انهيار قبر على سيدات في نجع حمادي

تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة إسعاف قنا يفيد انهيار قبر فسقية داخل مدافن قرية الشيخ علي في نجع حمادي على عدد من الأشخاص، وبحسب مرفق إسعاف قنا، أسفرت الواقعة عن إصابة 7 سيدات كانوا يزورون متوفي داخل مدافن قرية الشيخ علي شرق.

وتبين من التحريات الأولية، إن عدد من السيدات من عائلة واحدة ذهبوا اليوم عقب صلاة العصر لزيارة متوفى، بمدافن قرية الشيخ على شرق في نجع حمادي، انهار عليهم القبر، مما أدى إلى إصابتهم بكسور وسحجات.

على الفور انتقلت سيارتي إسعاف، والأجهزة الأمنية إلى موقع الحدث، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى نجع حمادي العام، لتلقى العلاج اللازم لهم.

أسماء المصابات في انهيار قبر بقنا

وجاءت أسماء المصابات آية حسن محمد، 35 عاما، ونفيسة السيد عبد الرحيم، 60 عاما، ونجاة حسن محمد، 50 عاما، ونادية سالم عمر، 40 عاما، ونعمة عبد الباسط محمود، 35 عاما، وأحلام عبد الواحد محمد، 60 عاما، وفهيمة أحمد محمد، 70 عاما.

حرر محضر بالواقعة وأخطرت جهة التحقيق لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، التي أمرت مباحث شرطة نجع حمادي بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.