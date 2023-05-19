كم خسر الذهب خلال 4 أيام؟.. «اعرف عيار 21 بكام النهاردة»

شهدت أسعار الذهب تراجعا كبيرًا خلال آخر 4 أيام، وبالتحديد منذ تطبيق قرار إعفاء الذهب الوارد من الخارج من الرسوم الجمركية، وخلال 24 ساعة فقط -يوم الثلاثاء- خسر الجنيه الذهب 400 جنيه.

خسائر الذهب في 24 ساعة

وتستعرض «الوطن» التراجع في أسعار الذهب وخسائره خلال 24 ساعة بدءًا من الساعة الخامسة يوم الثلاثاء 16 مايو، وحتى الساعة الخامسة يوم الأربعاء 17 مايو، والتي جاء على النحو التالي، وفقا للأسعار المعلنة من قبل الشعبة العامة للذهب والمجوهرات.

تراجع أوقية الذهب

سعر الأوقية يوم الأربعاء 1970 دولار، في مقابل 2008 دولارات يوم الثلاثاء، ليكون حجم التراجع خلال 24 ساعة 38 دولارًا.

تراجع الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 يوم الأربعاء 2526 جنيها، في مقابل 2583 جنيها يوم الثلاثاء، ليكون حجم التراجع خلال 24 ساعة 57 جنيها.

تراجع الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 يوم الأربعاء 2210 جنيها، في مقابل 2260 جنيها يوم الثلاثاء، ليكون حجم التراجع خلال 24 ساعة 50 جنيها.

تراجع الذهب عيار18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 يوم الأربعاء 1894 جنيها، في مقابل 1937جنيها يوم الثلاثاء، ليكون حجم التراجع خلال 24 ساعة 43 جنيها.

تراجع الذهب عيار 14

سجل سعر جرام الذهب عيار 14 يوم الأربعاء 1477.5 جنيها، في مقابل 1511 جنيها يوم الثلاثاء، ليكون حجم التراجع خلال 24 ساعة 33.5 جنيه.

تراجع الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب 17680 جنيها يوم الأربعاء، في مقابل 18080 جنيها يوم الثلاثاء، ليكون حجم التراجع خلال 24 ساعة 400 جنيها.

أسعار الذهب اليوم الجمعة

اما أسعار الذهب المعلنة اليوم من قبل الشعبة العامة للذهب والمجوهرات، فقد جاءت على النحو التالي:

عيار 24 سجل 2537 جنيهًا.

عيار 21 سجل 2220 جنيهًا.

عيار 18 سجل 1903 جنيهات.

عيار 14 سجل 1484 جنيهًا.

الجنيه الذهب سجل 17760 جنيهًا.

الأوقية سجلت 1984 دولارًا.