جولد بيليون: 2% تراجع في أسعار الذهب بالبورصة العالمية خلال أسبوع

توقف الذهب عن الهبوط بعد 3 جلسات متتالية من الخسائر وذلك بعد أن اقترب من مستوى الدعم الهام عند 1950 دولار للأونصة، يأتي هذا مع انتظار الأسواق لحديث محافظ الفيدرالي الأمريكي جيروم باول اليوم في محاولة لمعرفة الخطوة القادمة للسياسة النقدية الأمريكية، بحسب تحليل "جولد بيليون".

أسعار الذهب في البورصة العالمية

وارتفعت أسعار الذهب الفورية اليوم الجمعة بنسبة 0.4% ليتداول وقت كتابة التقرير عند المستوى 1964 دولار للأونصة، يأتي هذا بعد انخفاض كبير أمس بنسبة 1.2% فقد فيه الذهب 24 دولار من قيمته ودفعته إلى تسجيل أدنى مستوى في 6 أسابيع عند 1951 دولار للأونصة.

بالرغم من توقف الذهب عن الارتفاع اليوم إلا أنه في طريقه إلى تسجيل انخفاض على المستوى الأسبوعي بنسبة 2% ليعد ثاني انخفاض على التوالي منذ تسجيل أعلى مستوى تاريخي للذهب عند 2080 دولار للأونصة.

انخفضت أسعار الذهب الفورية ما يزيد عن 120 دولار منذ تسجيله أعلى مستوى تاريخي مطلع هذا الشهر، ليتحول أداء الذهب خلال شهر مايو حتى هذه اللحظة إلى أداء سلبي.

أسباب توقف الذهب عن الهبوط

توقف أسعار الذهب عن الهبوط اليوم يأتي نتيجة حدوث بعض التشبع في البيع على الذهب بالإضافة إلى الاصطدام بمستوى دعم هام عند 1950 دولار للأونصة، الأمر الذي عكس أسعار الذهب لأعلى بعض الشيء ولكن يظل الضغط السلبي هو الغالب على المعدن النفيس قبل الحديث المنتظر لرئيس الفيدرالي جيروم باول اليوم.

تقلصت المخاوف بشأن أزمة الدين الأمريكي مؤخراً بعد اجتماع الرئيس الأمريكي مع رئيس مجلس النواب الأمريكي والخروج بتصريحات إيجابية بشأن اقترابهم من التوصل إلى اتفاق، حيث يأمل الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس مجلس النواب كيفن مكارثي الانتهاء من اتفاق بشأن سقف الديون بعد عودة بايدن من اجتماع مجموعة السبع في اليابان يوم الأحد.