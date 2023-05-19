«قمة جدة» الأمن القومي العربي أولا

سيطر التقارب وإعلاء راية المصالح وحماية الأمن العربى على محاور القمة العربية الـ32 فى جدة، والتى اختتمت أعمالها اليوم، حيث أصدر القادة إعلان القمة، والذى تضمن عشرات القرارات والتوصيات حول مختلف القضايا التى ناقشوها.

وكانت الأزمة السودانية قد ألقت بظلالها على القمة فى سياق استمرار الجهود العربية للوصول إلى وقف دائم وفورى لإطلاق النار فى الخرطوم، حيث أكد البيان أن الأزمة شأن داخلى لا يحتمل أى تدخل خارجى، كما أن الوضع فى فلسطين يشهد تصعيداً خطيراً واشتباكات، حيث أكدت القمة إدانتها الكاملة للانتهاكات الإسرائيلية فى الأراضى المحتلة.

وناقش القادة العرب العديد من الملفات التى تمس الأمن القومى العربى، فى مقدمتها الأمن المائى العربى، والأوضاع فى لبنان، وتحديداً ملف الفراغ الرئاسى والأوضاع الاقتصادية فى البلاد، إضافة إلى أوضاع اللاجئين السوريين والفلسطينيين، مع الترحيب بعودة سوريا إلى الجامعة العربية، والدعوة إلى حل الأزمة السورية سياسياً والعمل على إعادة إعمارها.

كما اتفق القادة على تعزيز التنسيق والتعاون بين الدول العربية لمكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات بين الأجهزة الأمنية، وصيانة الأمن القومى العربى. وفى الجانب الاقتصادى ركزت قمة جدة على ملف الأمن الغذائى العربى، ومواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن أزمة كورونا والأزمة الأوكرانية.

ومن الواضح أن الإرادة السياسية العربية أقوى هذه المرة لإيجاد حلول عربية للأزمات التى عصفت ببعض دول جامعة الدول العربية، فى وقت تتطلع خلاله الشعوب العربية إلى النتائج المنتظرة، والتى تعطى المؤشرات والتحركات التى سبقت القمة آمالاً كبيرة بشأنها.