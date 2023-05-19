دبلوماسي سابق: «قمة جدة» اتفقت على ما يشغل المواطن العربي

تظل القمم العربية محط أنظار الجميع، لما تناقشه من قضايا مهمة تشغل بال العرب جميعا، ولما تضعه على أمور حساسه وقضايا جوهرية في ظروف صعبة تعصف بالعالم أجمع وأزمات اقتصادية تشغل بال الجميع.

وتأتي القمة المنعقدة حاليا في جدة وتعلق عليها آمال كثيرة رغبة في الوصول إلى حلول وتصفير المشكلات العربية ومواجهة الصعاب المختلفة في ملفات كثيرة في عدد من الدول.

الاتفاق على ما يشغل الوطن

السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أكد أنه من الأشياء الإيجابية في القمة هو اتفاق كل كلمات الرؤساء على ما يشغل الوطن العربي من قضايا.

وأوضح في حديثه لـ«الوطن»: «الرئيس عبدالفتاح السيسي تحدث ووضع قضية فلسطين على رأس حديثه، ثم السودان وهي مشكلة معقدة للغاية ثم الترحيب بعودة سوريا إلى مقعدها، كما أن هناك بعد إيجابي وهو البعد الاقتصادي من خلال تحسين العلاقات الاقتصادية وتشجيع الاستثمارات، وكذلك الأخذ بالتوصية التي قالها البرلمان العربي بزيادة الاستثمارات بقطاع الزراعة وسد الفجوة الغذائية».

القمة نجحت في خطواتها

وأشار إلى أن كل الرؤساء تحدثوا تقريبا عن نفس النقاط، موضحا أن القمة نجحت منذ الخطوة الأولى من خلال الاجتماع ثم الاتفاق على جدول الأعمال والاتفاق على التصويت نفسه، ثم التصويت بالاجماع على عودة سوريا ومساعدة السودان للخروج من أزمته، وكذلك تأييد القضية الفلسطينية والرئيس أبو مازن، وهي نقطة نجاح ثالثة للقمة».

وانطلقت في جدة، اليوم، القمة العربية العادية في دورتها الثانية والثلاثين، وسط أجواء تفاؤلية وتوافقية وتعويل على أن تنعكس نتائجها إيجاباً على معظم الملفات الساخنة، واعتمد مجلس الجامعة العربية على مستوى القمة «إعلان جدة»، حسبما أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بصفته رئيس القمة.