ولي عهد السعودية يبحث مع الرئيس السوري تعزيز العلاقات بين البلدين

بحث ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في جدة اليوم الجمعة، مع الرئيس السوري بشار الأسد، سبل تعزيز العلاقات بين البلدين.

لقاء على هامش القمة العربية بجدة

جاء ذلك خلال لقائهما اليوم على هامش أعمال القمة العربية العادية في دورتها الثانية والثلاثين التي تستضيفها المملكة العربية السعودية، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).

كما تناول اللقاء بحث عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك والجهود المبذولة بشأنها.