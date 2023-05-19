«السيادة السوداني»: سنتجاوز محنتنا بمساندة أشقائنا

قال السفير دفع الله الحاج على، المبعوث الخاص لرئيس مجلس السيادة السودانى، إن رئيس المجلس السيادى السودانى يقود حالياً معركة الكرامة ضد قوات التمرد التى أطلقت رصاصة الغدر والخيانة صبيحة 15 أبريل الماضى، بعدما هاجمت المجلس وعدداً من المنشآت العسكرية والمطارات بهدف الاستيلاء على السلطة.

وأضاف «على»، خلال كلمته، أن القوات المتمردة ادعت زيفاً أنها تدعم التحول الديمقراطى، وهو كان وما زال المطلب الأساسى للثورة السودانية، كما تصدت القوات المسلحة ببسالة للقوات المتمردة، وكان يمكنها حسم المعركة فى وقت وجيز، لولا أن تلك القوات التى يناهز عددها الـ80 ألفاً تسللت داخل الأحياء السكنية، واتخذت من المؤسسات الخدمية والمستشفيات والمنازل ثكنات عسكرية، واحتجزت المدنيين الأبرياء، بمن فيهم كبار السن وذوو الاحتياجات الخاصة واستخدمتهم كدروع بشرية.

وأوضح «على» قائلاً: يُقلق السودان غض المجتمع الدولى الطرف عن هذه الانتهاكات التى تستوجب الشجب والمساءلة، مشيراً إلى قبول الهدنة استشعاراً لمسئوليتها تجاه مواطنيها، مضيفاً: «مطمئنون وسنتجاوز تلك المحنة بوحدتنا وقوة إرادتنا ومساندة الدول العربية المعهودة، مع رفض التدخل الأجنبى، ولسنا دعاه حرب، ولو وضعوا السلاح فسنعفو عنهم»، مختتما: «يستبشر السودان ببوادر السلام التى أخذت تتبلور فى المنطقة بعد عودة العلاقات بين السعودية وإيران، ونرحب بعودة سوريا للجامعة العربية، كما ندين الانتهاكات الإسرائيلية للأراضى الفلسطينية، ونرحب باتفاق وقف إطلاق النار بفضل الوساطة المصرية».