وزير الخارجية السعودي: إعلان جدة تضمن مبادرات عربية مشتركة

قال فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود، وزير الخارجية السعودي، إن القمة العربية أكدت مركزية القضية الفلسطينية، وأهمية إيجاد حل قائم على تطبيق قرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية، بالإضافة للترحيب بالقرار الصادر عن اجتماع مجلس الجامعة على المستوى الوزاري، الذي تضمن استئناف مشاركة وفد الحكومة السورية لاجتماعات مجلس الجامعة والمنظمات والأجهزة التابعة لها.

إعلان جدة

أوضح «بن فرحان» خلال المؤتمر الصحفي المنعقد على هامش القمة العربية الـ22 في جدة، أن إعلان جدة تضمن عدد من المبادرات التى من شأنها أن تسهم بدافع عربي مشترك في المجالات الثقافية والاقتصادية والبيئية.

سلاسل إمداد السلع الغذائية الأساسية

وأشار وزير الخارجية السعودي إلى أن أبرز مبادرات الإعلان مبادرة استدامة سلاسل إمداد السلع الغذائية الأساسية للدول العربية ومستقبل الثقافة والمستقبل الأخضر ومبادرة إنشاء حاوية فكرية للبحوث والدراسات والاستدامة والتنمية الاقتصادية.